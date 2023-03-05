Кто-то покурил в воздухе: в России совершил аварийную посадку бомбардировщик-ракетоносец Ту-22м3

В российском аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге бомбардировщик-ракетоносец Ту-22м3 послал запрос на аварийную посадку. Причины этого пока неизвестны.

Об инциденте пишут российские СМИ, сообщает 24 Канал. Интересно, что для аварийной посадки военный самолет почему-то избрал гражданский аэропорт.

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Очевидно, кто-то покурил прямо на борту

Ближе к 20:00 по киевскому времени бомбардировщик Ту-22м3 направил запрос на аварийную посадку и через считанные минуты совершил ее. К сожалению, удачно. Однако никаких деталей о причинах такого решения экипажа самолета пока не известно. Возможно, кто-то в России теперь решил "покурить" и в воздухе – неизвестно.

Следует отметить, что Ту-22м3 россияне активно используют для бомбардировок Украины. Разработанный еще во времена СССР бомбардировщик-ракетоносец 28 февраля 2022 года запустил 16 ракет класса "воздух-воздух" по Харькову. Также эти самолеты использовали для бомбардировок Мариуполя в апреле 2022 года.

Кроме того, эти бомбардировщики способны запускать сверхзвуковые ракеты Х-22 и "Кинжал", против которых, к сожалению, пока бессильна ПВО.

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