Кто-то покурил в воздухе: в России совершил аварийную посадку бомбардировщик-ракетоносец Ту-22м3
В российском аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге бомбардировщик-ракетоносец Ту-22м3 послал запрос на аварийную посадку. Причины этого пока неизвестны.
Об инциденте пишут российские СМИ, сообщает 24 Канал. Интересно, что для аварийной посадки военный самолет почему-то избрал гражданский аэропорт.
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Очевидно, кто-то покурил прямо на борту
Ближе к 20:00 по киевскому времени бомбардировщик Ту-22м3 направил запрос на аварийную посадку и через считанные минуты совершил ее. К сожалению, удачно. Однако никаких деталей о причинах такого решения экипажа самолета пока не известно. Возможно, кто-то в России теперь решил "покурить" и в воздухе – неизвестно.
Следует отметить, что Ту-22м3 россияне активно используют для бомбардировок Украины. Разработанный еще во времена СССР бомбардировщик-ракетоносец 28 февраля 2022 года запустил 16 ракет класса "воздух-воздух" по Харькову. Также эти самолеты использовали для бомбардировок Мариуполя в апреле 2022 года.
Кроме того, эти бомбардировщики способны запускать сверхзвуковые ракеты Х-22 и "Кинжал", против которых, к сожалению, пока бессильна ПВО.
На "Мачулищах" белорусские партизаны повредили российский А-50
- Утром 26 февраля на аэродроме "Мачулищи", расположенном в 12 километрах от Минска, прогремели 2 мощных взрыва. В результате взрывов был поврежден один военно-транспортный самолет России ДРЛС А-5.
- Ответственность за инцидент взяли на себя белорусские партизаны.
- К взрывам на аэродроме в поселке Мачулищи причастны два беспилотника производства компании DJI, переоборудованные в дроны-камкадзе "кустарным" способом. Именно они повлекли повреждение военного летательного аппарата России ДРЛС А-50. Этот самолет спустя несколько дней покинул белорусский аэродром, пропагандисты устроили целое шоу о том, что самолет полностью исправен. Однако назад на "Мачулище" он не вернулся.