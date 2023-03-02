"Демилитаризация" на большой скорости: в России столкнулись два грузовика Минобороны
В России 2 марта в ДТП попали два грузовика Минобороны. Есть раненые среди военных.
Грузовики столкнулись на трассе М9 Балтия. О ДТП сообщают российские телеграмм-каналы. 24 Канал.
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Один россиянин – раненый
Причины аварии еще устанавливаются, однако это уже можно назвать "демилитаризацией на скорости".
Столкнулись 2 грузовика минобороны России / Фото из телеграмм-каналов
Водитель одной из машин получил открытый перелом бедра. Это 20-летний контрактник. Его госпитализировали.
На фото, обнародованные в сети, видно, что на место аварии прибыли пожарные и спасатели.
Авария в России / Фото из телеграмм-каналов
Потери врага: последние новости
Российская армия испытывает колоссальных потерь на войне в Украине. По состоянию на 2 марта оккупанты уже потеряли 150 605 единиц личного состава. Речь идет только о погибших захватчиках. Если считать еще раненых, цифры могут быть значительно больше.
Издание Forbes проанализировало расходы России за 12 месяцев полномасштабной войны. Кремль потратил 114,4 миллиарда долларов – треть всех доходов российского бюджета за 2021 год. Стоимость уничтоженной и захваченной российской техники составила почти 25 миллиардов долларов.