"Демилитаризация" на большой скорости: в России столкнулись два грузовика Минобороны

В России 2 марта в ДТП попали два грузовика Минобороны. Есть раненые среди военных.

Грузовики столкнулись на трассе М9 Балтия. О ДТП сообщают российские телеграмм-каналы. 24 Канал.

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Один россиянин – раненый

Причины аварии еще устанавливаются, однако это уже можно назвать "демилитаризацией на скорости".



Столкнулись 2 грузовика минобороны России / Фото из телеграмм-каналов

Водитель одной из машин получил открытый перелом бедра. Это 20-летний контрактник. Его госпитализировали.

На фото, обнародованные в сети, видно, что на место аварии прибыли пожарные и спасатели.



Авария в России / Фото из телеграмм-каналов

Потери врага: последние новости

Российская армия испытывает колоссальных потерь на войне в Украине. По состоянию на 2 марта оккупанты уже потеряли 150 605 единиц личного состава. Речь идет только о погибших захватчиках. Если считать еще раненых, цифры могут быть значительно больше.

Издание Forbes проанализировало расходы России за 12 месяцев полномасштабной войны. Кремль потратил 114,4 миллиарда долларов – треть всех доходов российского бюджета за 2021 год. Стоимость уничтоженной и захваченной российской техники составила почти 25 миллиардов долларов.