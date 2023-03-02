Вантажівки зіткнулись на трасі М9 Балтія. Про ДТП повідомляють російські телеграм-канали, інформує 24 Канал.

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Один росіянин – поранений

Причини аварії ще встановлюють, однак це вже можна назвати "демілітаризацією на швидкості".



Зіткнулись 2 вантажівки міноборони Росії / Фото з телеграм-каналів

Водій однієї з машин отримав відкритий перелом стегна. Це 20-річний контрактник. Його госпіталізували.

На фото, оприлюднених в мережі, видно, що на місце аварії прибули пожежники та рятувальники.



Аварія в Росії / Фото з телеграм-каналів

Втрати ворога: останні новини

Російська армія зазнає колосальних втрат на війні в Україні. Станом на 2 березня окупанти вже втратили 150 605 одиниць особового складу. Мовиться лише про загиблих загарбників. Якщо рахувати ще поранених, цифри можуть бути значно більшими.

Видання Forbes проаналізувало витрати Росії за 12 місяців повномасштабної війни. Кремль витратив 114,4 мільярда доларів – третину всіх доходів російського бюджету за 2021 рік. Вартість знищеної та захопленої російської техніки сягнула майже 25 мільярдів доларів.