В России столкнулись два поезда: пострадали десятки человек

В России произошло столкновение двух поездов. В результате аварии пострадали десятки людей, среди которых – дети.

Об инциденте сообщают РосСМИ. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели, передает 24 Канал.

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В результате столкновения пострадали десятки человек

В Ульяновской области России 22 ноября столкнулись пассажирский поезд "Адлер - Пермь" и маневровое теплопоезд. Как сообщают в сети, в поезде находились 396 пассажиров, среди которых 94 ребенка.

Столкновение произошло на 962 километре между станциями Бряндино и Тиинской Куйбышевской железной дороги. Пока известно, по меньшей мере о 25 пострадавших в результате столкновения поезда. Среди травмированных – один ребенок.

В России столкнулись поезда: смотрите видео

Российские власти не спешат комментировать аварию. В российской железной дороге тоже неохотно рассказывают детали столкновения поездов.

По предварительным данным, пассажирский поезд мог столкнуться с теплопоездом из-за ложного сигнала о свободных путях. Как утверждают российские СМИ, путь, по которому следовал пассажирский поезд "Адлер – Пермь", занял маневровый теплопоезд с 10 пустыми вагонами, следовавший из Димитровграда. Система, исключающая следование одними путями, "почему-то не сработала". Из-за плохой видимости машинисты пассажирского состава поздно заметили вагоны перед собой и применили экстренное торможение, впрочем, столкновения избежать не удалось.

Российские поезда после столкновения: смотрите видео

Последствия столкновения поездов в России – больше в галерее

Российские пропагандисты сообщили, что во время столкновения поездов пострадал и участник так называемой "спецоперации". Оккупант жалуется, что возвращался с войны после ранения, но после аварии пассажиры уже более 4 часов ждут, когда смогут уехать дальше. Интересно, что на видео россиянин говорит, мол, пассажирам поезда "Адлер – Пермь" обещают привезти теплую одежду, еду и воду. А вот о том, как пассажирам поезда добраться до своих пунктов назначения, пока не комментируют.

Россиянин жалуется на столкновение поездов: смотрите видео

Известно, что после аварии из-за проведения технических работ задерживается поезд № 354 и пригородный поезд № 6719 сообщением Димитровград – Ульяновск.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

По России прошелся мощный ураган

Россией 19 ноября прошел мощный ураган. Мощный ветер буквально сносил все на своем пути – срывал крыши домов, ломал деревья и поднимал в воздух предметы.

Мощный ураган накрыл Сибирь – больше всего досталось городам Алтайского края, Кемеровской, Омской и Новосибирской областей. Также ненастье пришло и в Красноярск. Согласно сообщениям синоптиков, ветер достигал скорости 35 метров в секунду.

Из-за непогоды погибли по меньшей мере 2 человека, также есть пострадавшие. Кроме того, ураган оставил россиян без света и отопления.