В России углубляется кризис угольной отрасли. В свою очередь он наносит удары по смежным секторам экономики страны-агрессора.

Особенно сильно ее почувствовали железнодорожные перевозки, которые страдают от нехватки грузов. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

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Проблемы будут только обостряться

Уже известно, что в первом квартале 2025 года значительно снизились объемы транспортировки экспортного угля. Речь идет о поставках по железной дороге в порты Азовского, Черного и Балтийского морей.

Основной причиной такого падения является неспособность угольных компаний обеспечить заявленные объемы поставок,

– сообщили в Службе внешней разведки.

Доля непредоставленного для перевозки угля достигла 30% от предварительно заказанного. Учитывая это, железнодорожный монополист вынужден удерживать лишние вагоны, которые простаивают без работы.

Во внутренней цепи поставок уже есть серьезный дисбаланс. По состоянию на апрель 2025 года избыток вагонного парка достиг 295 тысяч единиц. Это создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру и увеличивает расходы на обслуживание.

В Службе внешней разведки прогнозируют, что санкции и проблемы с экспортом, особенно на традиционно высокорентабельные рынки, и в дальнейшем будут усложнять функционирование отрасли. Поэтому можно ожидать углубления кризиса, который обвалит не только угольную промышленность россиян, но и в целом транспортную.

Заметим, от российского угля все чаще отказывается Китай. Вместо этого страна предпочитает Монголию, ведь там цена умеренная, а граница – значительно ближе. На отказ от российского угля также влияют санкции США.