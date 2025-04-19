Особливо сильно її відчули залізничні перевезення, які страждають від нестачі вантажів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

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Проблеми тільки загострюватимуться

Уже відомо, що в першому кварталі 2025 року значно знизилися обсяги транспортування експортного вугілля. Мовиться про постачання залізницею до портів Азовського, Чорного та Балтійського морів.

Основною причиною такого падіння є неспроможність вугільних компаній забезпечити заявлені обсяги постачання,

– повідомили у Службі зовнішньої розвідки.

Частка ненаданого для перевезення вугілля сягнула 30% від попередньо замовленого. З огляду на це залізничний монополіст змушений утримувати зайві вагони, які простоюють без роботи.

У внутрішньому ланцюгу постачань вже є серйозний дисбаланс. Станом на квітень 2025 року надлишок вагонного парку досяг 295 тисяч одиниць. Це створює додаткове навантаження на інфраструктуру та збільшує витрати на обслуговування.

У Службі зовнішньої розвідки прогнозують, що санкції та проблеми з експортом, особливо на традиційно високорентабельні ринки, й надалі ускладнюватимуть функціонування галузі. Відтак можна очікувати поглиблення кризи, яка обвалить не лише вугільну промисловість росіян, а й загалом транспортну.

Зауважимо, від російського вугілля дедалі частіше відмовляється Китай. Натомість країна віддає перевагу Монголії, адже там ціна помірна, а кордон – значно ближче. На відмову від російського вугілля також впливають санкції США.