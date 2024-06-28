"Минус" еще один: в России обнаружили мертвым топ-менеджера известной компании
Бывшего топ-менеджера российской компании Сергея Быхала нашли мертвым. Его тело неделю лежало в квартире, а родные даже не задумывались, почему мужчина не отвечал на звонки.
Об этом сообщает ряд российских СМИ и телеграмм-каналов. По предварительной информации, причиной смерти Быхала стал отказ почек, передает 24 Канал.
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В России нашли мертвым еще одного топ-менеджера
На днях в России обнаружили тело бывшего топ-менеджера известной частной компании "Трансаэро" Сергея Быхала. Известно, что труп мужчины пролежал в квартире неделю.
Так, в сети сообщают, что бывший директор по связям с общественностью "Трансаэро" в последний раз выходил на связь с родными 14 июня. После того мужчина не отвечал на звонки, поэтому на днях внучка Быхала решила навестить деда.
Когда она вошла в квартиру, то 74-летний мужчина лежал на полу. Девушка вызвала скорую, однако медики лишь констатировали смерть, заявив, что мужчина умер неделю назад.
Вероятно, причиной смерти Быхала стал отказ почек.
Известно, что Быхал болел в течение последних 2 лет. Как писали в сети, у бывшего топ-менеджера обнаружили рак.Справка. Сергей Быхал – бывший топ-менеджер компании "Трансаэро". Из открытых источников известно, что это была одна из крупнейших частных российских авиакомпаний. Она прекратила работу в 2015 году, поскольку российское минтранс аннулировало сертификат на полеты.