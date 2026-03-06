Сигнал от Путина: в ISW объяснили, что на самом деле означает увеличение численности российской армии
- Владимир Путин подписал указ об увеличении численности российских вооруженных сил до 2 391 770 человек, из которых 1 502 640 – военнослужащие.
- Решение связано с расширением структуры российских вооруженных сил, но не будет иметь влияния на ситуацию в Украине в ближайшей перспективе.
Кремлевский диктатор Владимир Путин 4 марта подписал указ об увеличении численности вооруженных сил в рамках военной реформы. По сравнению с 2024 годом российская армия должна вырасти менее чем на три тысячи человек.
Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).
Почему Путин принял такое решение?
Согласно документу, общая численность вооруженных сил России должна составлять 2 391 770 человек, из которых 1 502 640 – военнослужащие.
Аналитики отмечают, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Россия почти ежегодно расширяет численность своей армии, однако повышение в 2026 году стало наименьшим. Ранее Путин подписывал указы об увеличении армии на 137 тысяч в 2022 году, 170 тысяч в 2023 году и 180 тысяч в 2024 году.
Вероятно, решение связано с расширением структуры российских вооруженных сил, объявленным в январе 2023 года тогдашним министром обороны Сергеем Шойгу. В частности, речь шла о создании новых военных округов, соединений и подразделений, для укомплектования которых нужен дополнительный личный состав,
– добавили аналитики ISW.
В то же время указ от 4 марта, вероятно, не будет иметь влияния на ситуацию на поле боя в Украине в ближайшей перспективе. Решение Путина скорее связано с долгосрочными планами России по усилению армии для будущих конфликтов, в частности потенциального противостояния с НАТО.
Как Россия использует эскалацию на Ближнем Востоке?
5 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и Израиль пытаются втянуть страны Персидского залива в конфликт так же, как Запад якобы втянул Украину в конфликт с Россией.
По словам Лаврова, многие российские политики, политологов и аналитиков обеспокоены тем, что США проводят операции против стран, с которыми ведут переговоры, а также тем, как это влияет на мирные переговоры по Украине.
По мнению экспертов, Россия может использовать прямые критические заявления о США как "ненадежного" партнера по переговорам, чтобы снять с себя ответственность в случае будущей неудачи переговоров по войне в Украине.