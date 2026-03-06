Сигнал от Путина: в ISW объяснили, что на самом деле означает увеличение численности российской армии

Кремлевский диктатор Владимир Путин 4 марта подписал указ об увеличении численности вооруженных сил в рамках военной реформы. По сравнению с 2024 годом российская армия должна вырасти менее чем на три тысячи человек.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Почему Путин принял такое решение?

Согласно документу, общая численность вооруженных сил России должна составлять 2 391 770 человек, из которых 1 502 640 – военнослужащие.

Аналитики отмечают, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Россия почти ежегодно расширяет численность своей армии, однако повышение в 2026 году стало наименьшим. Ранее Путин подписывал указы об увеличении армии на 137 тысяч в 2022 году, 170 тысяч в 2023 году и 180 тысяч в 2024 году.

Вероятно, решение связано с расширением структуры российских вооруженных сил, объявленным в январе 2023 года тогдашним министром обороны Сергеем Шойгу. В частности, речь шла о создании новых военных округов, соединений и подразделений, для укомплектования которых нужен дополнительный личный состав,

– добавили аналитики ISW.

В то же время указ от 4 марта, вероятно, не будет иметь влияния на ситуацию на поле боя в Украине в ближайшей перспективе. Решение Путина скорее связано с долгосрочными планами России по усилению армии для будущих конфликтов, в частности потенциального противостояния с НАТО.

