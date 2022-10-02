Провел пакетизацию в Харьковской области: Путин уволил командующего Западным военным округом

В военном руководстве России прошла очередная ротация на фоне неудач в войне против Украины. Свою должность потерял командующий Западным военным округом (ЗВО) Александр Журавлев.

Как пишут российские СМИ, президент России Владимир Путин уволил Журавлева за неудачи на фронте. Указ на увольнение был подписан еще 28 сентября, сообщает 24 канал.

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Журавлева заменил другой сирийский мясник

Новым командующим Западным военным округом стал генерал-лейтенант Роман Бердников. В свое время он руководил группой российских войск в Сирии. В то же время, на сайте Минобороны России до сих пор Журавлев еще считается главой ЗВО.

Журавлев – военный преступник. Он командовал наступлением российских сил на Севере Украины. Также лично причастен к обстрелам Харькова.

По данным CNN, генерал приказал обстреливать Харьков 28 февраля 17 установками БМ-30 "Смерч". Он также причастен к военным преступлениям в Сирии, за что получил звезду героя России.

Следует отметить, что войска Западного военного округа участвовали в боях в Харьковской области. Но, как известно, в сентябре в ходе успешного контрнаступления ВСУ почти вся Харьковская область была освобождена из-под оккупации.

Об уходе Журавлева говорили еще весной

В мае в СМИ появилась информация, что якобы уволили командующего Западным военным округом генерала-полковника Александра Журавлева.

Также сообщалось о вероятном увольнении командующего Восточным военным округом генерала-полковника Александра Чайки. СМИ отмечали, что этих командиров обвинят в провале первого этапа вторжения армии России.

Кроме того, речь шла об увольнении командующего группировкой войск на Славянском направлении, то есть возле Изюма, генерала-полковника Геннадия Жидко.

Следует добавить, что в августе разведка Минобороны Британии информировала, что Владимир Путин и Сергей Шойгу из-за провалов войны в Украине уволили по меньшей мере 6 генералов. Та же британская разведка сообщала, что в Украине были ликвидированы, по меньшей мере, 10 российских генералов.

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