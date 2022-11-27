В российском Ангарске горит нефтеперерабатывающий завод

В России 27 ноября снова что-то пылает. В Ангарске, что в Иркутской области, произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода.

Российские СМИ пишут, что горел теплообменник, передает 24 канал. Утверждают, что пожар уже локализован на площади 250 квадратных метров.

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Завод еще пылает

Пишут, что предварительно пострадавших нет. Однако спасатели продолжают тушить возгорание. Пытаются охладить оборудование и установки.



Пожар на заводе / Фото российских СМИ

Чтобы бороться с огнем, вызвали 104 пожарных и привлекли 25 единиц техники. Уверяют, что пожар на работу комбината якобы не повлиял. Причины выясняются.

Пожар в Ангарске: видео

Пожары в России участились

На территории государства-агрессорки все чаще стали возникать масштабные пожары. К примеру, 21 ноября в Москве загорелась одна из многоэтажек в районе "Москва-Сити". Российские телеграм-каналы сообщали об эвакуации людей. Возгорание возникло на 36 этаже.

19 ноября возле Санкт-Петербурга раздался громкий взрыв . Оказалось, что горит газозаправочная станция. Впоследствии уточнили, что пожар возник в результате взрыва на газопроводе между районами Бернгардовка и Ковалево.

14 ноября горел электромеханический завод в Подольске под Москвой. Этот завод выпускал детали для военно-промышленного комплекса.

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