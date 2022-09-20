Российский и советский актер сергей пускепалис поддерживал войну против Украины. Он ездил в псевдореспублики.

Об этом рассказали в Международном разведывательном сообществе InformNapalm. Во время одной из поездок 56-летний пускепалис и умер.

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"Карма – универсальный закон связи причин и последствий. Российский актер сергей пускепалис и его водитель погибли в результате ДТП в Ярославской области во время доставки списанного инкассаторского автомобиля для "днр" в Украину", – рассказали в сообществе.

Пускепалис работал с российскими террористическими организациями. Он финансировал пророссийские сепаратистские движения в Украине.

В Москве умер пропагандист

На концерт кобзона в августе пошел пропагандист кремля дмитрий литовкин. Он поддерживал убийства украинцев и рассказывал об успехах росармии. Его считали военным экспертом.

Причиной смерти предварительно считают то, что литовкина медики решили ввести в медикаментозную кому. Ему внезапно стало плохо. Пропагандиста не смогли вывести из комы.

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