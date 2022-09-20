Про це розповіли у Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm. Під час однієї з поїздок 56-річний пускепаліс і помер.

До теми Чорна п'ятниця для колаборантів: хто з посіпак росії загинув 16 вересня

"Карма – універсальний закон зв'язку причин і наслідків. Російський актор сєргєй пускепаліс і його водій загинули внаслідок ДТП у Ярославській області під час доставки списаної інкасаторської автівки для "днр" в Україну", – розповіли у спільноті.

Пускепаліс працював з російськими терористичними організаціями. Він фінансував проросійські сепаратистські рухи в Україні.

У Москві помер пропагандист

На концерт кобзона у серпні пішов пропагандист кремля дмітрій літовкін. Він підтримував вбивства українців та розповідав про успіхи росармії. Його вважали військовим експертом.

Причиною смерті попередньо вважають те, що літовкіна медики вирішили ввести його у медикаментозну кому. Йому раптово стало погано. Пропагандиста не змогли вивести з коми.

Зверніть увагу – нові втрати російських вбивць: дивіться відео