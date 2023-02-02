В Калмыкии упал неизвестный летательный аппарат со взрывчаткой, - СМИ

2 февраля 2023, 22:01
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В Калмыкии упал летательный аппарат и, вероятно, со снаряженным боекомплектом. Предварительно это был беспилотник.

У поселка Улан-Холл в Калмыкии, в 136 километрах от Астрахани, упал неизвестный летательный аппарат и взорвался. Об этом местным СМИ сообщили очевидцы.

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Что известно об инциденте

Инцидент произошел 1 февраля около 9 утра у поселка Улан-Холл в Лаганском районе Калмыкии. За телевизионной башней у столбов линии электропередач упал неизвестный летательный аппарат и взорвался.

На месте происшествия обнаружили остатки беспилотного летательного аппарата. По неподтвержденной информации, с боеприпасами.

Официального подтверждения или опровержения этой информации от экстренных служб и власти до сих пор нет. Кому принадлежит беспилотный аппарат и какой он модели – неизвестно. Однако в сети есть видео с взрывом и фото обломков.

Территория вокруг окружена. Местных жителей предупредили о возможном отключении электричества.

Обломки летательного аппарата в Калмыкии:

Подобное уже случалось

  • 10 октября 2022 года уже случалось подобное. Тогда летательный аппарат упал на границе Ростовской области и Калмыкии. Инцидент произошел в Заветинском районе, обломки беспилотника обнаружили фермерское поле.
  • А 16 декабря в Волгоградской области упали обломки неизвестного летательного аппарата, похожего на обломки ракеты Х-101. Тогда пролет трех снарядов снял очевидец. На них слышна работа реактивных двигателей.
Автор: Анастасія Кушпіт