В Калмыкии упал неизвестный летательный аппарат со взрывчаткой, - СМИ

В Калмыкии упал летательный аппарат и, вероятно, со снаряженным боекомплектом. Предварительно это был беспилотник.

У поселка Улан-Холл в Калмыкии, в 136 километрах от Астрахани, упал неизвестный летательный аппарат и взорвался. Об этом местным СМИ сообщили очевидцы.

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Что известно об инциденте

Инцидент произошел 1 февраля около 9 утра у поселка Улан-Холл в Лаганском районе Калмыкии. За телевизионной башней у столбов линии электропередач упал неизвестный летательный аппарат и взорвался.

На месте происшествия обнаружили остатки беспилотного летательного аппарата. По неподтвержденной информации, с боеприпасами.

Официального подтверждения или опровержения этой информации от экстренных служб и власти до сих пор нет. Кому принадлежит беспилотный аппарат и какой он модели – неизвестно. Однако в сети есть видео с взрывом и фото обломков.

Территория вокруг окружена. Местных жителей предупредили о возможном отключении электричества.

Обломки летательного аппарата в Калмыкии:

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