В России в Кстово пылает 210-й военный учебный центр

В понедельник, 28 июля, в Кстово под Нижним Новгородом вспыхнул пожар. Оказалось, что горит центр, где Россия готовит саперов и других военных инженеров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы.

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Что известно о пожаре в Кстово сегодня?

Так, после 16:30 местные паблики Кстово сообщили о пожаре в районе Приволжского. Местные публиковали видео, на которых видно большой столб дыма, поднимающийся над городом.

В Кстово "что-то" пылает: смотрите видео

Впоследствии стало известно, что возгорание произошло на территории 210-го военного учебного центра.

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В этом учебном центре проходят подготовку и переподготовку военнослужащих по инженерным специальностям – саперы, понтонеры, специалисты по маскировке, минно-взрывного дела и других инженерных направлений.

Где размещен 210 военный учебный центр / Фото Exilenova+

Интересно, что российские СМИ убеждают, что горел "гаражный бокс" с автомобилями. Сообщается об одном пострадавшем, которого доставили в больницу.

Кстати, 25 июля ВСУ 25 июля атаковали Тамбовский пороховой завод в Котовске, уничтожив одно из зданий предприятия. А в ночь на 27 июля дроны атаковали техническое здание станции Жутко. Через нее проходит важный логистический путь переброски военной техники врага.