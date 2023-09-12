Подавал сигналы тревоги: в России в поле экстренно сел пассажирский самолет

В России произошел чрезвычайный случай. Самолет, курсировавший из Сочи в Омск, экстренно сел в поле. Рассказываем, что известно о ситуации.

По имеющейся информации, распространяемой росСМИ, чрезвычайная ситуация произошла с самолетом "Уральских авиалиний". Борт летел из Сочи в Омск. Как отмечают в изданиях, самолет сел в поле.

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На борту было почти 160 пассажиров

Известно, что он экстренно сел на почву в сельской местности вблизи Новосибирска. Сначала говорили, что на борту находились 170 человек, в том числе 23 ребенка.



Воздушное судно летело из Сочи в Омск / Скриншот​

Пишут, что воздушное судно перед тем, как идти на посадку, подавало сигнал тревоги. Причина – отказ гидросистемы. Сначала самолет должен был сесть в аэропорту Новосибирска. Впрочем, вскоре он скрылся с радаров. Говорят, он сел в районе села Каменки.

По уточненным данным, на борту самолета находились 159 пассажиров, из которых 23 – дети. Также было 6 членов экипажа.

Пассажирский самолет из Сочи сел в поле / Фото росСМИ​

На фото, выложенных в сеть, можно увидеть следы возгорания у крыльев пассажирского самолета, севшего в поле.

Говорят, пассажиры успешно эвакуировались из самолета. По предварительным данным, пострадавших нет. Также пишут в СМИ, что нет разрушений и пожаров, ведь на месте приземления не было никаких сооружений.

Пассажиров самолета разместили в доме культуры на территории Убинского района Новосибирской области. Западно-Сибирская транспортная прокуратура уже занимается выяснением обстоятельств инцидента, связанного с экстренной посадкой самолета.

Предварительно самолет из-за неисправности не смог сесть в Омске. Он попросил о возможности посадки в Новосибирске, расположенном в 600 километрах к востоку. Впрочем, до города лайнер не долетел, сев в поле за 200 километров до Новосибирска.

Экстренные службы говорят, что в результате аварийной посадки в Новосибирске у самолета повреждены все стойки шасси и одно крыло.

Пассажирка рассказала о приключениях во время полета: смотрите видео

Пассажирка сняла видео и рассказала, что на подлете в Омск сказали, что погода неблагоприятная, поэтому самолет двинулся в Новосибирск. После этого всем объяснили, как себя вести во время экстренных ситуаций, а воздушное судно посадили посреди поля. Говорит, ничего не горело. Мол, "адин бок проста закаптился".