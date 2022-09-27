Показательные наказания за "неправильную мобилизацию": в россии военкома отправили в отставку

В россии показательно наказали первого военного комиссара, не справившегося с мобилизацией россиян. Как отмечается, "по ошибке во время проведения частичной мобилизации" его отправили в отставку.

Какие ошибки совершил военный комиссар Магаданской области Сергей Барановский, государственные агентства новостей не сообщают.

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Ранее российские оппозиционные СМИ писали со ссылкой на свои источники в администрации президента владимира путина, что именно военные комиссары регионов будут отвечать за "перегибы" во время мобилизации.

Российские пропагандисты также атакуют военкомов за вручение повесток людям, которых призывают, несмотря на отсутствие у них военного опыта.

Добавим, что российские уклонисты штурмуют границы стран, в которые их еще пускают. В частности, очереди из автомобилей на границе с Грузией видны из космоса. В российском МВС сообщили, что на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией скоро развернут мобилизационный пункт военкомата. Таким образом, российские власти будут пытаться успеть выдать повестки части уклонистов.

Будут ли США принимать "беженцев" от мобилизации из россии

В россии идет мобилизация. В Европе началась острая дискуссия относительно того, стоит ли пускать за границу беглых от призыва россиян. Как заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, в США рассматривают возможность предоставления политического убежища для граждан россии.

Любой, кто ищет убежища от преследований, независимо от своего гражданства, может подать заявление на предоставление убежища в Соединенных Штатах и заявление будет рассмотрено в каждом конкретном случае. Так мы видим свою роль и свое участие в этом,

– сказала она.

Она добавила, что США разграничивают действия правительства россии, российских вооруженных сил и российского народа.

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