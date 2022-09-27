Які саме помилки зробив військовий комісар Магаданської області Сергій Барановський, державні агенції новин не повідомляють.

Важливо У Москві силовики побили й зґвалтували затриманого активіста, – ЗМІ

Раніше російські опозиційні ЗМІ писали з посиланням на свої джерела в адміністрації президента владіміра путіна, що саме військові комісари регіонів відповідатимуть за "перегини" під час мобілізації.

Російські пропагандисти також атакують військкомів за вручення повісток людям, яких призивають, попри відсутність у них військового досвіду.

Додамо, що російські ухилянти штурмують кордони країн, які їх ще пускають. Зокрема черги з автівок на кордоні з Грузією видно з космосу. У російському мвс повідомили, що на КПП "Верхній Ларс" на кордоні з Грузією скоро розгорнуть мобілізаційний пункт військкомату. Таким чином російська влада намагатиметься встигнути видати повістки частині ухилянтів.

Чи прийматимуть США "біженців" від мобілізації з росії

У росії триває мобілізація. У Європі почалась гостра дискусія щодо того, чи варто пускати за кордон росіян, які втікають від призову. Натомість, як заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, у США розглядають можливість надання політичного притулку для громадян росії.

Будь-хто, хто шукає притулку від переслідувань, – незалежно від свого громадянства – може подати заяву на надання притулку в Сполучених Штатах і заява буде розглянута у кожному конкретному випадку. Так ми бачимо свою роль і свою участь у цьому,

– сказала вона.

Вона додала, що США розмежовують дії уряду росії, російських збройних сил та російського народу.

Варте уваги – російських військових закликали запасатися прокладками і тампонами: дивіться відео