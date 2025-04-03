Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Оккупант вернулся с войны и изнасиловал школьницу

В росСМИ сообщают, что российский военнослужащий, который ранее был судим за изнасилование и убийство, вернулся с войны и совершил новое преступление. Так, оккупант совершил насильственные действия в отношении 13-летней девочки в Тверской области.

Так, 21 марта 34-летний россиянин Александр Сергеев изнасиловал ученицу 7 класса, 13-летнюю девочку, в одном из населенных пунктов Тверской области. Как пишут в местных телеграмм-каналах, 21 марта 13-летняя Виолетта исчезла. В селе Рязаново начали масштабные поиски, к розыску присоединились сотни волонтеров.

Поиски продолжались более недели, и 29 марта правоохранители нашли тело 13-летней Виолетты в лесном массиве. Как установило следствие, Сергеев сначала изнасиловал школьницу, а после – задушил ее.

Что важно, следственный комитет России сообщил о преступлении, но не раскрывал имени насильника и скрыл факт того, что он является военнослужащим российской армии. 30 марта Сергеева отправили под стражу.

Во вторник, 1 апреля, 13-летнюю девочку похоронили в Тверской области.

Ранее стало известно, что ликвидировали офицера Черноморского флота России Константина Чистякова. Его обвинили в изнасиловании школьницы, но россиянин избежал наказания – вместо тюрьмы его отправили на войну.