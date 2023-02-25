Кринжевое детство: в России воспитанников детсада заставили маршировать и "бросать гранаты"

В России все стабильно – на так называемый "день защиты" детей в одном из садиков заставили маршировать с российскими флагами. Однако этим не закончилось – их еще заставили бросать импровизированные гранаты во "вражеские танки"

Такое "патриотическое" мероприятие устроили в детском саду российского Тамбова. Для этого детям даже принесли "вражеские" танки. Правда, отпечатаны на бумаге.

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Шабаш в тамбовском детсаде

На этом шабаше воспитатели заставили детей, одетых в нечто похожее на военную форму времен Второй мировой войны, маршировать. Затем для "лучшего эффекта" им дали российские флаги.

Параллельно дети пели песни о российских солдатах – тех самых, которые сейчас убивают детей в Украине. А еще воспитатели устроили им игру – бросание импровизированных гранат во "вражеские" танки, отпечатанные на бумаге А4.

Также детей заставляли кричать: "Ура!", но по их лицам видно, что они были не очень рады.

Шабаш в детском саду в Тамбове: смотрите видео

Российские школьники и песни об "укропах"

Если вы подумали, что увидели все, то должны вас разочаровать, ведь мэр Котовска Тамбовской области Алексей Плахотников опубликовал видео, где он с мужем в военной форме заставляет петь антиукраинскую песню. Дети пели об "укропах", гробе и свастике :

На машине свастика, за рулем "укроп".

По полю, по полюшке на колесах гроб.

А за этим полюшком бывший хулиган

Четко корректирует "Смерч" и "Ураган".

Эти строки не только демонстрируют всю нищету зомбирующих детей, но и показывают не менее интересное явление. Россия воюет силами не только "частично мобилизованных", но и завербованных заключенных. Из воров, насильников и убийц делают "героев". Вот и эта "песня" воспевает "героя-хулигана", то есть русского оккупанта. Ну что ж, какой народ – такие и герои.