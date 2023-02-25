Такий "патріотичний" захід влаштували у дитсадку російського Тамбова. Для цього дітям навіть принесли "ворожі" танки. Щоправда, надруковані на папері.

Цікаво Невже хоче покарати "кувалдою": Пригожин оголосив полювання на голову зятя Шойгу

Шабаш у тамбовському дитсадку

На цьому шабаші вихователі змусили дітей, одягнених у шось схоже на військову форму часів Другої світової війни, марширувати. Потім для "кращого ефекту" їм дали російські прапори.

Паралельно діти співали пісні про російських солдатів – тих самих, які зараз вбивають дітей в Україні. А ще вихователі влаштували їм гру – кидання імпровізованих гранат у "ворожі" танки, надруковані на папері А4.

Також дітей змушували кричати: "Ура!", але з їхніх облич видно, що вони були не надто раді.

Шабаш у дитячому садочку в Тамбові: дивіться відео

Російські школярі й пісні про "укропів"

Якщо ви подумали, що побачили все, то мусимо вас розчарувати, адже мер міста Котовськ Тамбовської області Алєксєй Плахотніков опублікував відео, де він із чоловіком у військовій формі змушує співати антиукраїнську пісню. Діти співали про "укропів", труну і свастику:

На машині свастика, за кермом "укроп".

По полю, по полюшку на колесах труна.

А за цим полюшком колишній хуліган

Чітко коригує "Смерч" та "Ураган.

Ці рядки не тільки демонструють всю убогість тих, хто зомбує дітей, але й показують не менш цікаве явище. Росія воює силами не тільки "частково мобілізованих", але й завербованих в'язнів. З крадіїв, ґвалтівників та вбивць роблять "героїв". От і ця "пісня" оспівує "героя-хулігана", тобто російського окупанта. Ну що ж, який народ – такі й герої.