У резиденции Путина установили ПВО Панцирь С-1

Пропагандисты показали кадры строительства новой площадки для размещения ПВО Панцирь С-1 в Москве. Впоследствии журналисты выяснили, что разместили противовоздушную оборону недалеко от резиденции российского диктатора.

Видео пропагандисты показали 3 сентября. Впоследствии журналисты выяснили, что Кремль разместил ПВО у поселка городского типа Заречье в Одинцовском городском округе Московской области России.

Смотрите также "Путин не летает, вышлем вам двойника": политолог назвал 4 причины визита Эрдогана в Россию

Где россияне разместили ПВО

Журналисты отметили, что в январе 2023 года Кремль уже размещал там установки.

Тогда "Панцирь" и его радар стояли в чистом поле, в конце января, как следует из спутниковых снимков Google, площадку сделали стационарной, а сейчас позицию "Панцирей" обнесли забором и построили для установок подиумы,

– заявило издание.

Подтверждение изменений видно на спутниковом снимке Planet.com от 3 сентября 2023 года.



Где россияне разместили ПВО

Эти "Панцири" установлены менее чем в 10 километрах от резиденции российского президента Владимира Путина в Ново-Огарево,

– отметили журналисты.

Россияне поставили "Панцирь" на подиумы других площадок в Подмосковье

Журналисты издание проанализировали спутниковые снимки других площадок в Подмосковье, на которых в начале 2023 года установили системы ПВО для защиты российской столицы от дронов.

Оказалось, что подобные изменения претерпели также позиции "Панцирей" на:

Новорижское шоссе;

в районе аэропорта Остафьево.

В частности, там также площадки покрыли бетонными плитами, огородили заборами, сами "Панцири" тоже поставили на подиумы.



Как россияне разместили ПВО в России / Фото сравнило "Радио Свобода"



Как россияне усовершенствовали систему ПВО / Фото сравнило "Радио Свобода"

В России снова заявили об атаке дронов

Ночь против 5 сентября у россиян оказалась тревожной – оккупанты снова заявили о атаке дронов в нескольких регионах. В частности, минобороны России заявило о якобы сбитии беспилотника над Калужской областью.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что якобы еще один дрон сбили в Истринском районе под Москвой. Однако, по его словам, нет ни разрушений, ни пострадавших. Правда, написал, что в результате падения обломков якобы поврежден бытовой объект.

Также городской голова Москвы добавил еще и о сбитом дроне в Тверской области в районе Завидово, однако уверял, что там тоже нет ни пострадавших, ни разрушений.