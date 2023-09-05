Одна из версий – конспирологическая. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что ее разгоняют российские СМИ. К слову, Эрдоган и российский диктатор встретились в Сочи 4 сентября.

К теме Союзник на двух стульях: к чему Эрдоган готовит Путина и как на это влияют деньги Катара

"Что Путин не летает. Он сказал: "Можем послать двойника". Эрдоган сказал: "Идите с двойником как можно дальше". Конспирологическая версия, но она действительно показывает уровень абсурда, который даже в российских СМИ. Потому что это россияне массово обсуждали и говорили, что это причина", – рассказал политолог.

Страхи бункерного деда

Рейтерович считает, что причина в том, что российский диктатор боится куда-нибудь летать по разным причинам. Мол, его самолет могут сбить, могут быть провокации, а когда он будет возвращаться в Россию – там вообще будет какой-то переворот.

Однако визит Реджепа Эрдогана в страну-агрессора на самом деле достаточно выгодный для имиджа. Так ведь президент Турции показывает, что он ничего не боится, летает куда хочет и встречается с кем хочет.

"Он же это подал, и это очень важно со стороны их внутренней истории, что "я ради турецких интересов готов куда угодно, что угодно делать и с кем угодно говорить", – подчеркнул политолог.

Мол, для Эрдогана не проблема полететь в Россию и договориться о том, что будет выгодно для его страны.

Почему Эрдоган поехал к Путину в Россию: смотрите видео

Подыгрывание Путину

Турецкие медиа говорили отдельно об обмене пленными и о том, что президент Турции планирует в этом активно участвовать. Есть и второй момент – Турция вновь предложит России посредничество в урегулировании войны с Украиной.

То есть Эрдоган этот визит снова раздул до "глобального масштаба". "Я не просто туда летаю о зерне договариваться, а я еще буду решать ключевые вопросы нынешней системы международных отношений",

– отметил Игорь Рейтерович.

А война России против Украины и российская агрессия – именно такие вопросы.

Политолог предполагает, что президент Турции, вероятно, прекрасно понимал, что, если он прилетит к Владимиру Путину, то он подыграет ему. Как будто бункерный дед встречается с лидером большой страны, несмотря на санкции. Потому Реджеп Эрдоган может рассчитывать на взаимную услугу. Однако ее можно заметить впоследствии.

"Этот визит Эрдогана больше показал как раз слабость Путина, чем какие-то там вещи. Потому что Эрдоган как раз себя достаточно уверенно чувствовал. Быстро полетел, о чем-то поговорил и будет продолжать поддерживать контакты с Россией и дальше", – убежден Рейтерович.

В плюс для себя

К слову, в августе президент Турции во время третьего саммита Крымской платформы заявил, что его страна не признает аннексию Крыма. Анкара продолжает признавать суверенитет и территориальную целостность Украины. То есть Реджеп Эрдоган озвучил совсем другие акценты.

"Эрдоган в этом контексте с позиции силы действует. Когда турки поняли: "Ну никак не выедет Путин", – то нужно тогда сделать шаг навстречу. Но максимально его использовать в плюс для собственного глобального позиционирования. Думаю, в этом контексте Эрдогану это удалось", – считает политолог.

Встреча Эрдогана и Путина: главное