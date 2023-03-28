Об этом 24 Каналу рассказал политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. На временно оккупированных территориях общественные здания были переоборудованы под госпитали, но мест для "трехсотых" все равно не хватает.
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Сазонов рассказал, что в Украине на тактической медицине сосредоточено очень много усилий военных, волонтеров, гражданских.
Задача номер один – как можно быстрее эвакуировать раненого с поля боя и оказать ему помощь,
– добавил спикер.
У россиян отношение совсем другое
По наблюдениям военного, в России подобного отношения нет. Если россияне наступают и падают раненые, то их уносят только при отступлении.
Пока идет наступление, есть задача идти вперед, а раненый пусть лежит. Это действительно жуткое отношение, а все решают минуты,
– заметил боец ВСУ.
Сазонов сообщил, что, по словам очевидцев, в Мелитополе и Донецке под госпитали переоборудовано чуть ли не все, но мест для раненых все равно не хватает.
Возможно, также есть дефицит врачей и медикаментов, однако, политолог предположил, что в общем-то причиной этому небрежное российское отношение. Пока их военные могут приносить пользу и бежать вперед, они нужны, а как только перестали, то стали ненужными.
По словам военнослужащего, было много случаев, когда россияне бросали раненых, их забирала украинская сторона, направляла в госпиталь, а затем в тюрьму.
Российская армия все чаще жалуется
- Российские военные продолжают гибнуть в Украине за призрачные мечты своего кремлевского вождя. Бойцы "элитного" подразделения из Петербурга и области жалуются, что потери составляют более 70%.
- Захватчики все чаще жалуются на преступные приказы. За последний месяц призывники, по меньшей мере, из 16 регионов России записали видео с призывами к вмешательству Путина. В них захватчики жаловались, что должны отправляться на передовую без необходимого вооружения, боеприпасов и амуниции.
- С начала марта 2023 выплаты задерживали или вообще не платили в 52 регионах России. Контрактники, мобилизованные и добровольцы жалуются, что вместо обещанных 195 тысяч рублей в месяц на счета поступают в разы меньше суммы.
- Военный Кирилл Сазонов рассказал, что русских не готовили к реальной ситуации на фронте в Украине. Еще весной и летом, когда украинские военнослужащие брали россиян в плен, те рассказывали о своих убеждениях, что ВСУ уже не существует, мол, украинские бойцы разбежались и их уже нет на фронте.