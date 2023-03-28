Про це 24 Каналу розповів політолог і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов. На тимчасово окупованих територіях громадські будівлі переобладнали під шпиталі, але місць для "трьохсотих" все одно не вистачає.

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Сазонов розповів, що в Україні на тактичній медицині зосереджено дуже багато зусиль військових, волонтерів, цивільних.

Завдання номер один – якомога швидше евакуювати раненого з поля бою і надати йому допомогу,

– додав спікер.

В росіян ставлення зовсім інше

Натомість, за спостереженнями військового, в Росії подібного ставлення немає. Якщо росіяни наступають і падають ранені, то їх забирають лише при відступі.

Поки йде наступ, є завдання йти вперед, а поранений нехай лежить. Це дійсно моторошне ставлення, а все вирішують хвилини,

– зауважив боєць ЗСУ.

Сазонов повідомив, що за словами очевидців, в Мелітополі та Донецьку під госпіталі переобладнано ледь не все, але місць для поранених все одно не вистачає.

Можливо, також є дефіцит лікарів та медикаментів, однак, політолог припустив, що загалом причиною цьому недбале російське ставлення. Поки їхні військові можуть приносити користь і бігти вперед вони потрібні, а як лише перестали, то стали непотрібними.

За словами військовослужбовця, було багато випадків, коли росіяни кидали своїх поранених, їх забирала українська сторона, направляла в госпіталь, а потім у тюрму.

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