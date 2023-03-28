Про це 24 Каналу розповів політолог і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов. На тимчасово окупованих територіях громадські будівлі переобладнали під шпиталі, але місць для "трьохсотих" все одно не вистачає.
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Сазонов розповів, що в Україні на тактичній медицині зосереджено дуже багато зусиль військових, волонтерів, цивільних.
Завдання номер один – якомога швидше евакуювати раненого з поля бою і надати йому допомогу,
– додав спікер.
В росіян ставлення зовсім інше
Натомість, за спостереженнями військового, в Росії подібного ставлення немає. Якщо росіяни наступають і падають ранені, то їх забирають лише при відступі.
Поки йде наступ, є завдання йти вперед, а поранений нехай лежить. Це дійсно моторошне ставлення, а все вирішують хвилини,
– зауважив боєць ЗСУ.
Сазонов повідомив, що за словами очевидців, в Мелітополі та Донецьку під госпіталі переобладнано ледь не все, але місць для поранених все одно не вистачає.
Можливо, також є дефіцит лікарів та медикаментів, однак, політолог припустив, що загалом причиною цьому недбале російське ставлення. Поки їхні військові можуть приносити користь і бігти вперед вони потрібні, а як лише перестали, то стали непотрібними.
За словами військовослужбовця, було багато випадків, коли росіяни кидали своїх поранених, їх забирала українська сторона, направляла в госпіталь, а потім у тюрму.
Російська армія все частіше бідкається
- Російські військові продовжують гинути в Україні за примарні мрії свого кремлівського вождя. Бійці "елітного" підрозділу з Петербурга й області жаліються, що втрати складають понад 70%.
- Загарбники все частіше скаржаться на злочинні накази. За останній місяць призовники щонайменше з 16 регіонів Росії записали відео із закликами до втручання Путіна. У них загарбники скаржилися на те, що повинні вирушати на передову без необхідного озброєння, боєприпасів та амуніції.
- Від початку березня 2023 року виплати затримували або взагалі не платили у 52 регіонах Росії. Контрактники, мобілізовані та добровольці жаліються, що замість обіцяних 195 тисяч рублів на місяць на рахунки надходять в рази менші суми.
- Військовий Кирило Сазонов розповів, що росіян не готували до реальної ситуації на фронті в Україні. Ще весною та влітку, коли українські військовослужбовці брали росіян у полон, ті розповідали про свої переконання, що ЗСУ уже не існує, мовляв, українські бійці розбіглися і їх вже немає на фронті.