"Даже самолеты уцелели": пропагандисты кормят россиян враньем про "чудо" в Крыму

российские пропагандисты и дальше пытаются делать вид, что никакого взрыва на аэродроме "Саки" в Новофедоровке не было и гнут линию о том, что произошла всего лишь "детонация снарядов". А вот техника, которая там была размещена, по лжи оккупантами, не пострадала. Говорят, это чудо.

И действительно чудо, поскольку видео, которые крымчане распространяют в телеграмм-каналах, доказывают совсем другое. В частности, кадры со стоянки машин, расположенной в 400 метрах, показывают настоящие масштабы взрыва. На видео – повреждены десятки авто, большинство из них сгорело.

Там ежедневно взлетали самолеты, которые атаковали наши города, – Воздушные силы о взрыве в Новофедоровке

русское вранье

российский пропагандист соловьев написал о каком-то своем знакомом, который будто бы был в аэропорту в Саках среди ликвидаторов пожара. Тот, мол, сбросил фото, которые, конечно же, пропагандисты не могут опубликовать, поскольку это военная техника. Но на них, уверяют оккупанты, все самолеты целые.

Интересная версия, конечно, учитывая, что в сети распространяют совсем другие фото и видео.

На аэродроме было несколько десятков самолетов

Нештатный советник Офиса Президента Алексей Арестович еще вчера рассказал, что на территории аэродрома "Саки" в Новофедоровке оккупанты размещали десятки самолетов.

13 Су-30СМ;

12 Су-24МР;

6 вертолетов;

1 Ил-76.

Также Арестович замечал, что в распоряжении ОП есть видео, на котором можно увидеть уничтоженные вражеские самолеты. На кадрах можно разглядеть как минимум два сгоревших Су-24.

россия таки лишилась 9 самолетов в "Саках"

Сегодня в Генштабе ВСУ сообщили, что к потерям врага 10 августа добавились 9 новых самолетов, а в командовании Воздушных сил намекнули откуда цифры в статистике.

САКИ! Минус девять самолетов оккупантов,

– лаконично написали в ведомстве.

Взрывы в Крыму: что известно

9 августа в оккупированном Крыму раздались взрывы – на военном аэродроме россиян в Новофедоровке

российское минобороны заявило, что на аэродроме детонировали боеприпасы. Затем сказали, что десяток взрывов произошел из-за нарушения пожарной безопасности.

13 человек пострадали, хотя поначалу россияне тоже говорили, мол, "все хорошо" и никто не пострадал.

официальная позиция Украины – мы не причастны к взрывам, но в ОП и Минобороны посоветовали российским воинам в дальнейшем не курить так необдуманно.

Больше об этом – в Минобороны Украины прокомментировали взрывы в Крыму: видео