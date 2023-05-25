Даже природа наказывает: в России выпал град, размером с куриное яйцо – шокирующие кадры

В Краснодарском крае и Адыгее 24 мая выпал огромный град. Кара, свалившаяся на россиян с неба, была размером с куриное яйцо.

Об этом сообщают российские СМИ. Стихийное бедствие повредило жилые дома россиян, передает 24 Канал.

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В России выпал огромный град

В сети также распространили соответствующие фотографии. На кадрах видно, что градины были размером с куриное яйцо. Как известно, в результате такого явления есть пострадавшие. Кроме того, град повредил 30 домов и несколько автомобилей.

Обошлось без человеческих потерь,

– пишут российские телеграм-каналы.

В России выпал большой град / Фото из соцсетей

Стоит добавить, что это уже не первый случай, когда матушка-природа наказывает россиян. Так, 8 мая в Курганской области очевидцы сняли редкое природное явление – огненный смерч. Более 300 жилых домов и 3900 зданий уничтожены огнем в Курганской области. В Свердловской – пожар развернулся на площади в 54 тысячи гектаров.

Кроме того, в Тюменской области возник масштабный пожар в районе села Успенка, охвативший не только населенный пункт, но и его окрестности. Да, в Успенске загорелась ферма, а впоследствии огонь опрокинулся на 30 домов. Более того, из-за сильного ветра огонь может перекинуться и на соседние села.

Также на Камчатке поселок Ключи буквально засыпало пеплом, ведь вблизи проснулся вулкан Шивелуч. Облако пепла поднялось в небо на высоту от 15 до 20 километров. Заметим, что зрелище крайне жуткое. Создается такое впечатление, что перед нами не реальность, а фрагмент фильма об апокалипсисе.