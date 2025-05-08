Газ в России подорожает вдвое: что Кремль может сделать с "Газпромом"

В России с 1 июня 2025 года планируют вдвое поднять цены на газ. Это очень странно, ведь раньше оккупанты поставляли его во многие страны мира.

Через початок повномасштабного вторгнення Росії на Україну багато держав відмовились купувати російський газ. Економічний аналітик Максим Блант розповів 24 Каналу, що втрата європейського ринку руйнує схему, яка існувала ще з радянських часів, за якою відносно дешевий газ всередині країни, забезпечували росіянам європейці.

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Чому у Росії дорожчає газ

Максим Блант зауважив, що продаж власних енергоресурсів за межами країни давало російській економіці суттєву перевагу та робило її конкурентоспроможною.

Якщо значно дешевша енергія, то металургію, машинобудування та інші галузі легше розвивати, ніж у ситуації, коли навпаки,

– пояснив він.

Однак система, за якою Росія роками будувала свою економіку, зламалась. Це сталось після початку повномасштабного вторгнення окупантів на територію України.

Європа різко скоротила закупівлю російського газу, через що "Газпром" у 2023, 2024 роках зазнав серйозних збитків.

Частково це було пов'язано з тим, що "Газпром" значну частину своїх доходів віддавав у державний бюджет, через підвищення податків,

– зауважив економічний аналітик.

Він підкреслив, щоб якимось чином покращити економічне становище Росії, Кремль може або спробувати збанкрутити цю компанію, або ж підняти ціни на газ всередині країни. Зараз це і відбувається. Все для того, щоб якимось чином перекрити втрату європейського ринку.

Нагадаємо, на тлі різкого знецінення рубля наприкінці 2024 року акції "Газпрому" стрімко впали — їхня вартість знизилася з 8,5 до приблизно 1 долара. Щоб стабілізувати ситуацію навколо компанії, у Кремлі ухвалили рішення компенсувати збитки коштом підвищення тарифів на газ, електроенергію та інші комунальні послуги для населення.