Когда все пошло не по плану: расходы россиян на антидепрессанты резко увеличились

Россияне все чаще стали покупать антидепрессанты. Объем покупки этих препаратов за последние несколько месяцев резко увеличился.

Расходы россиян на антидепрессанты за январь-сентябрь 2022 года выросли на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают РосСМИ.

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В каких регионах России чаще всего покупают антидепрессанты

За этот промежуток времени россияне приобрели 8,4 миллиона пакетов антидепрессантов, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. К тому же они израсходовали 5 миллиардов рублей, что на 70% больше по сравнению с 2021 годом.

Чаще антидепрессанты покупали жители Москвы (1,3 тысячи пакетов на 10 тысяч человек взрослого населения), Санкт-Петербурге (1,2 тысячи) и Московской области (976) .

Также за девять месяцев 2022 года россияне стали употреблять гораздо больше успокаивающих препаратов. За январь – сентябрь они купили 108 миллионов свертков (+44% по сравнению с прошлым годом) за 13,9 миллиарда рублей (+56%).

Неужели россияне начинают о чем-то догадываться

В британской разведке сообщают, что Россия обеспокоена тем, что их общество начинает осознавать последствия войны в Украине. Поэтому там уже разработали план , который поможет отвлечь людей.

Россияне продолжают бежать от мобилизации, поэтому они могут стать изгнанниками страны. Те, кто покинул Россию после полномасштабного вторжения российских войск в Украину, могут попасть под закон об иноагентах.

Также власти России пытаются скрыть мобилизацию в Москве. Местным СМИ уже запретили это освещать.

27 октября Владимир Путин в очередной раз обратился к россиянам. Что сказал российский диктатор – читайте по ссылке.

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