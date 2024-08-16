Недовольство россиян властью подскочило до максимума со времен мятежа Пригожина: данные опроса

Операция ВСУ в Курской области России значительно повысила уровень недовольства россиян их властью. Сейчас он достиг рекордной отметки с июля 2023 года, когда так называемая ЧВК "Вагнер" подняла мятеж, а танки Евгения Пригожина едва не дошли до Москвы.

Об этом в пятницу, 16 августа, сообщили в The Moscow Times, ссылаясь на опрос российского фонда "Общественное мнение".

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Доля недовольных властью россиян подскочила до максимума с бунта Пригожина

По состоянию на 11 августа 25% россиян сообщили, что действия власти вызывают у них "возмущение". Отмечается, что во время мятежа главаря боевиков ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина недовольство выразили 26% российских жителей.

За неделю уровень недовольства действиями российских властей вырос на 7%. Согласно данным ФГД, этот скачок стал самым большим с осени 2022 года, когда после объявления кремлевским диктатором Владимиром Путиным первой с 1940-х годов массовой мобилизации. Тогда доля недовольных властью увеличилась с 21% до 31%. И это за три недели.

Согласно данным ФОМ, потеря контроля над несколькими десятками сел в Курской области, сообщения о жертвах и отправка в регион солдат-срочников существенно усилили уровень страха в российском обществе.

О "тревожных" настроениях среди знакомых и коллег в ходе опроса заявили 45% россиян,что стало рекордным показателем с октября 2023 года. В то же время, рост "тревожности" на 12% за две недели оказался самым резким с момента объявления мобилизации.

Похожий скачок уровня стресса на 11% за две недели ФГД зафиксировал в мае 2023 года, когда украинские беспилотники впервые атаковали Москву и Кремль.

Однако несмотря на рост уровня стресса, уровень доверия россиян к Путину несколько вырос на фоне событий в Курской области - с 78% до 80%. Однако рейтинг "Единой России" снизился с 49% в конце июля до 44%, что является самым низким показателем за последние 10 месяцев.