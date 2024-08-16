Про це у п'ятницю, 16 серпня, повідомили у The Moscow Times, посилаючись на опитування російського фонду "Громадська думка".

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Частка незадоволених владою росіян підскочила до максимуму з бунту Пригожина

Станом на 11 серпня 25% росіян повідомили, що дії влади викликають у них "обурення". Зазначається, що під час заколоту ватажка бойовиків ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина невдоволення висловили 26% російських жителів.

За тиждень рівень невдоволення діями російської влади зріс на 7%. Відповідно до даних ФГД, цей стрибок став найбільшим з осені 2022 року, коли після оголошення кремлівським диктатором Владіміром Путіним першої з 1940-х років масової мобілізації. Тоді частка незадоволених владою збільшилася з 21% до 31%. І це за три тижні.

Згідно з даними ФГД, втрата контролю над кількома десятками сіл у Курській області, повідомлення про жертви та відправлення в регіон солдатів-строковиків суттєво посилили рівень страху в російському суспільстві.

Про "тривожні" настрої серед знайомих та колег під час опитування заявили 45% росіян,що стало рекордним показником з жовтня 2023 року. Водночас, зростання "тривожності" на 12% за два тижні виявилося найрізкішим з моменту оголошення мобілізації.

Схожий стрибок рівня стресу на 11% за два тижні ФГД зафіксував у травні 2023 року, коли українські безпілотники вперше атакували Москву та Кремль.

Однак попри зростання рівня стресу, рівень довіри росіян до Путіна дещо зріс на тлі подій у Курській області — з 78% до 80%. Проте рейтинг "Єдиної Росії" знизився з 49% наприкінці липня до 44%, що є найнижчим показником за останні 10 місяців.