Саботаж на российской железной дороге: для армии агрессора появилась одна проблема

В Брянской области России взорвали железную дорогу и это уже не первый подобный случай. Это может стать серьезной проблемой для оккупантов, ведь железнодорожное сообщение играет важную роль в их логистике.

Ведь транспортировка большинства сил и средств, которые используют российские оккупационные войска, происходит с территории России на временно оккупированные территории Украины именно по железной дороге. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Почему подрыв железной дороги является проблемой для россиян

Функционирование железнодорожных путей очень важно для российских захватчиков. Поэтому когда страдает логистика такого уровня оккупанты не могут эффективно совершать боевые действия на линии столкновения.

Когда начинаются какие-то проблемы именно с железнодорожной логистикой, то они (оккупанты – 24 канал) не могут и оборону держать на тех или иных позициях, которые обеспечиваются прежде всего через железнодорожные артерии,

– сообщил Коваленко.

Кто причастен к этому инциденту

По его словам, когда подобные случаи происходят на временно оккупированных территориях Запорожской или Херсонской областей – это работа партизан. Кроме того, украинская дальнобойная артиллерия может уничтожать логистические пути врага на нашей территории.

В то время как взрывы на территории страны-агрессора, вероятно, дело рук каких-то местных активистов. По мнению Коваленко, это не обязательно должна быть группа людей, против войны – достаточно даже одного человека.

Вооруженные Силы Украины не занимаются диверсиями на территории России, поэтому это исключительно инициатива местных, имеющих доступ к тому или иному количеству взрывчатого вещества,

– подчеркнул военно-политический обозреватель.

Коваленко прокомментировал подрыв российской железной дороги: смотрите видео

Подрыв российской железной дороги: что известно