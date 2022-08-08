Российского разработчика гиперзвуковых ракет обвинили в государственной измене и бросили за решетку
Источник:CNN
В россии 5 августа задержали ведущего ученого александра шиплюка. Научного сотрудника, занимавшегося разработкой гиперзвуковых ракет, подозревают в госизмене.
шиплюк – директор института теоретической и прикладной механики сибирского отделения российской академии наук. Он стал третьим российским ученым, задержанным по этой статье этим летом.
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В россии заключили в СИЗО разработчика гиперзвуковых ракет
Научный руководитель института василий фомин рассказал, что шиплюка отправили в московский СИЗО "Лефортово". Его задержание произошло незадолго после ареста главного научного сотрудника итпм анатолия маслова, подозреваемого в передаче составляющих государственную тайну данных о гиперзвуковых ракетах.
На сайте института говорится, что шиплюк возглавляет технологическую лабораторию с уникальными аэродинамическими трубами, специально построенными для имитации гиперзвуковых условий.
По информации "Сибирь.Реалии", ученого задержали после обыска и допроса. Сотрудники итпм и его родные считают, что это связано именно с уголовным делом маслова. Его также поместили в "Лефортово", но еще в июне.
В настоящее время преследование ученых, занимающихся авиационной наукой, носит в стране системный характер. Это уже приводит к небывалому оттоку научной молодежи по этому направлению, а также снижению мотивации выполнения научных исследований,
– заявили ученые.
Сын шиплюка михаил отказался от комментариев. Мол, такой совет дал адвокат до выяснения всех деталей обвинения.
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Кратко о задержании других ученых в россии
- За последний год в СИЗО по статье о государственной измене отправили еще двух ученых – валерия голубкина и анатолия губанова.
- Их работы, как и у шиплюка и маслова, были посвящены авиатехнике на гиперзвуковых режимах.
- Кроме этого, 30 июня советский районный суд Новосибирска заключил в тюрьму научного сотрудника института лазерной физики со ран дмитрия колкера. Его тоже задержали по обвинениям в госизмене.
- Ученый якобы сотрудничал со службами безопасности Китая.
- колкер имел рак 4 терминальной стадии. Он скончался во время этапирования из СИЗО.
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