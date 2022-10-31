В России заговорили о переходе на военную экономику: чем это обернется для россиян

Госдума России готовит поправки в закон, согласно которым экономика становится на так называемые "рельсы военного времени". Эксперты говорят, что это обернется серьезной проблемой для россиян, похожая ситуация уже была в Советском Союзе.

Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он подчеркнул, что авто "Мерседес" и "Ауди" в России уже стали в несколько раз дороже, но если их и купить, то потом будет невозможно найти запчасти.

К теме Выхода из этой ситуации нет, – Фейгин объяснил "особый режим" для экономики России

Он поинтересовался, что будет дальше. "Теперь в России появился термин "военная экономика". Мишустин уже возглавляет некий Совет по переводу экономики на "рельсы военного времени". Идиотизм этой ситуации заключается в том, что членами этого Совета является все правительство", - сказал оппозиционер.

"И дело в том, что переход на военную экономику означает, что ликвидируется частная собственность. Итак, через какой-то период, когда денег не будет хватать. правительство начнет с интересом заглядывать на вклады граждан на их счетах. И все могут изъять", – предположил. Яковенко.

По его словам, это уже было несколько раз, и в перспективе возможно, что будет ликвидация денег как платежного средства. И тогда все рублевые и долларовые вклады потеряют свой смысл.

Мы через это уже проходили. Деньги как платежное средство в условиях Советского Союза периодически упразднялось, они были не нужны. В городах были талоны. И сейчас это все возвращается в Россию. Ибо военная экономика означает именно это,

– подчеркнул оппозиционер.

Он добавил, что писатель Габриэль Гарсиа Маркес сказал отличную фразу, когда приезжал в Россию, что "Советскому Союзу повезло, потому что советские люди не знали, как плохо они живут". Но потом его перестали печатать в России.

Смотрите полное интервью с Игорем Яковенко: видео



По его мнению, советские люди не знали, что они плохо живут, потому что у них не было возможности сравнивать.

На сегодняшний день даже если установят "железный занавес", это будет резкий перепад. Я думаю, что это будет еще один стимул для развала России. Там становится все хуже и опаснее жить,

– подытожил Яковенко.

Потери украинской экономики от воздушных тревог

По подсчетам Комитета финансов, потери от масштабных тревог , продолжающихся рабочий день, исчисляются по меньшей мере в 7,5 миллиарда гривен потерь для ВВП ».

Глава Комитета финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подчеркнул, что нельзя "отдать врагу эти крайне необходимые нам деньги". Поэтому важно организовать работу так, чтобы обеспечить производство необходимой для победы продукции.

В 7 утра по всей территории Украины объявили воздушную тревогу

, длившуюся около 3 часов. За это время Россия атаковала несколько регионов Украины, однако в большинстве случаев сработала ПВО.