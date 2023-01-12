До сих пор каша в голове: россияне уже "уничтожили" 4 Bradley, которые Украина еще даже не получила

Российское командование снова завралось. От привычного "патерь нет" россияне перешли к заявлениям об уничтожении техники, которой физически нет на территории Украины.

Об этом в ежедневном отчете "побед оккупантов" сообщил российский генерал Игорь Конашенков. Он заявил, что оккупанты уничтожили в Украине американскую технику, которую ВСУ получат только через несколько недель.

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Что наговорил Конашенков

Он заявил, что за сутки россияне уничтожили 11 украинских танков и 17 боевых машин пехоты.

Кроме того, Конашенков отметил, что оккупанты вывели из строя 4 БМП "Bradley", которые Украина еще даже не получила.

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Когда Украина получит Bradley