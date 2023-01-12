До сих пор каша в голове: россияне уже "уничтожили" 4 Bradley, которые Украина еще даже не получила
12 января 2023, 23:17Читати новину українською
Российское командование снова завралось. От привычного "патерь нет" россияне перешли к заявлениям об уничтожении техники, которой физически нет на территории Украины.
Об этом в ежедневном отчете "побед оккупантов" сообщил российский генерал Игорь Конашенков. Он заявил, что оккупанты уничтожили в Украине американскую технику, которую ВСУ получат только через несколько недель.
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Что наговорил Конашенков
Он заявил, что за сутки россияне уничтожили 11 украинских танков и 17 боевых машин пехоты.
Кроме того, Конашенков отметил, что оккупанты вывели из строя 4 БМП "Bradley", которые Украина еще даже не получила.
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Когда Украина получит Bradley
- 6 января США объявили о новом пакете помощи Украине на 3 миллиарда долларов. Впоследствии в Пентагоне уточнили, что среди прочего туда войдет 50 боевых машин пехоты Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронами калибра 25 миллиметров;
- В Минобороны США заявили, что рассчитывают на то, что ВСУ совсем скоро получат боевые машины пехоты Bradley. По их данным, это вопрос недель. Представитель Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер рассказал, что Вашингтон не собирается объявлять заранее, когда именно БМП поступят в Украину.
- Более того, отметил, что обучение наших военных будет происходить на базе общевойсковой подготовки в немецком Графенвере, что на земле Баварии. Райдер добавил, что США будут продолжать оказывать Украине помощь, необходимую не только для обороны, но и для освобождения оккупированных Россией территорий.
- В Пентагоне говорят, что запуск новой общевойсковой подготовки состоится позже этого месяца, то есть в январе 2023 года. Будут обучать 500 солдат ориентировочно месяц.