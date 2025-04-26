Путин готов к переговорам с Украиной без предварительных условий, –Песков

25 апреля в Кремле состоялись переговоры российского диктатора и спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа. Стали известны отдельные детали их разговора.

Переговоры Виткоффа и Путина продолжались три часа. Как позже рассказал помощник диктатора Юрий Ушаков, политики якобы обсуждали возможность возобновления прямого диалога между Украиной и Россией, передает 24 Канал.

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Что известно

Спикер главы Кремля Дмитрий Песков уточнил, что, мол, Путин заверил Виткоффа в готовности к переговорам с Украиной "без каких-либо предварительных условий".

Отметим, что ранее для начала переговоров диктатор выдвигал целый ряд условий. В частности, запрет на вступление Украины в НАТО и вывод Сил обороны из контролируемых легитимным украинским правительством частей Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Напомним, что, издавая "миролюбивые заявления", которыми, по всей видимости, пытаются лишь удержать Дональда Трампа за столом переговоров, россияне продолжают обстреливать украинские города и убивать гражданских. Так, ночью 24 апреля Россия нанесла комбинированный удар по Киеву, нанеся десятки жертв.

К слову, 26 апреля у Дональда Трампа была короткая встреча с президентом Зеленским в Ватикане. После нее американский президент опубликовал в собственной соцсети пост, в котором осудил обстрелы Украины. Он подчеркнул, что "у Путина не было никаких причин для того, чтобы обстреливать ракетами гражданские районы, города и поселки за последние несколько дней".