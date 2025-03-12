В России заявили, что Путин якобы приезжал в Курскую область

Россияне продолжают убеждать в своих успехах в Курской области, где они якобы "освободили" более 1100 квадратных километров земли. Теперь Владимир Путин появился в военной форме в так называемом пункте управления курской группировкой войск.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Диктатор заслушал доклад начальника российского генштаба вооруженных сил Валерия Герасимова.

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О чем отчитывались диктатору

В руководстве страны-агрессора утверждают – за последние 5 дней россияне вернули 24 населенных пункта и 259 квадратных километров территории в Курской области. Там в целом "освобождено" якобы 86% от занятой ВСУ площади.

Кроме того, по словам кремлевского спикера Дмитрия Пескова, президент России провел на месте совещание. Диктатор приказал подчиненным в кратчайшие сроки вытеснить ВСУ из области.

Путин прибывает в штаб управления: смотрите видео

Украинских военных на территории Курской области Путин требует считать террористами, которые не подпадают под действие Женевской конвенции. Также он думает о создании "зоны безопасности" вдоль госграницы.

Напомним, ситуацию на направлении прокомментировал Владимир Зеленский. Украинские войска продолжают выполнять там задачи.