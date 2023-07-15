В России жалуются о попытке "покушения" на Симоньян и Собчак: снова увидели "украинский след"

В России на фоне неудач в Украине решили придумать очередной "успех", приписываемый силовикам. В ФСБ заявляют, что якобы предупредили "покушение" на пропагандистку Маргариту Симоньян и скандальную политику Ксению Собчак.

ФСБ нафантазировала, что якобы до попыток покушения на Симоньян и Собчак, которая в начале вторжения убегала из России, "причастные" украинские спецслужбы. Соответствующее заявление распространяют российские пропагандисты, пишет 24 Канал.

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За Симоньян и Собчак вроде бы "давали" по 1,5 миллиона рублей.

В сообщении говорится, что якобы 14 июля в Москве и Рязанской области задержаны "члены неонацистской группировки", якобы проводившие разведку у мест работы и проживания пропагандисток.

В российских спецслужбах, которые не смогли предотвратить мятеж Пригожина, еще не успели придумать количество задержанных.

Вместо этого оккупанты нафантазировали, что задержанные подтвердили, что готовили покушения якобы по заданию СБУ. Им якобы обещали вознаграждение в размере 1,5 миллионов рублей за каждое убийство. Это около 16 тысяч долларов.

Следует отметить, что эта вымышленная сумма значительно меньше, чем та, которую украинская разведка действительно предлагала за террориста Гиркина. В ГУР МО предлагали 100 тысяч долларов только за передачу Гиркина, чтобы тот предстал перед судом.

Более того, в ФСБ даже придумали, что во время обысков у задержанных изъят автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, "средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения" .

Вполне вероятно, что российские спецслужбы просто наткнулись на вагнеровцев, колонны которых на днях ездили по России.

Против задержанных планируется возбуждение уголовных дел с экстремистской и террористической окраской. Также Симоньян уже прокомментировала так называемое предотвращение покушения на нее. "Работаем, братья!", – сказала она.

Впоследствии пропагандисты опубликовали видео "допроса" задержанного участника группировки "Параграф-88". На видео задержанный представляется Михаилом Балашевым и утверждает, что он создал "неонацистскую группировку", а затем получил заказ на убийство Собчак и Симоньян.

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