Дефицит в российском бюджете: чьими ресурсы Кремль будет перекрывать недостаток

Россия из-за расходов на войну против Украины и санкций имеет значительные проблемы с экономикой. Кремль пытается решать их, облагая россиян налогами.

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, что общий дефицит российского бюджета в 2024 году составляет более 3,2 триллиона рублей. В Кремле его будут пытаться перекрывать увеличением налогов для населения и бизнеса.

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Проблемы в российской экономике

Олег Пендзин отметил, что Россия обратилась к Китаю с просьбой предоставить большой кредит в юанях для того, чтобы покрыть дефицит бюджета. Однако в Пекине отказали.

Это яркий пример того, что Китай всегда преследует только собственные национальные интересы,

– отметил он.

России, несмотря на дефицит в бюджете, удается обеспечивать свои военно-промышленные расходы. Это происходит благодаря резкому уменьшению социальных проектов. Говорится о строительстве школ, больниц и инвестициях в гражданские отрасли.

Интересно! Снижение цены на нефть до 40 долларов за баррель может вызвать финансовый дефицит в России и усложнить расходы на войну против Украины. Такое падение доходов может стать серьезной проблемой для российской экономики.

Владимир Путин превратил Россию в страну, которая работает на военно-промышленный комплекс.

"Это картинка, которая очень похожа на последние десятилетия СССР. Там заявляли о росте экономики на 5 – 7%, однако в магазинах были огромные дефициты. Таким путем активно движется Россия", – сказал Олег Пендзин.

Социальное недовольство

В России всегда был серьезный диссонанс по уровню жизни в разных регионах страны. Кремль направлял много денег в развитие центральных областей, а окраины жили на грани бедности. Так было всегда и продолжается теперь.

Не стоит ждать, что в бедных регионах России появилась какая-то огромная политическая сила, которая начнет бунтовать,

– высказался экономист.

По его словам, в России очень жесткая политическая и военная диктатура. Именно поэтому Кремль, вследствие низкого уровня жизни народа, будет продолжать финансировать войну против Украины.