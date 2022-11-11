Они мечтают устроить здесь Алеппо, – Мусиенко сказал, когда РФ восстановит ракетный потенциал
Оккупанты уже выстреляли большой запас ракет, атакуя Украину. Такой вывод можно сделать исходя из того, как они ведут подготовку к следующим ракетным ударам, а также количеству и интенсивности огня.
Так, мы видим тенденции к уменьшению ракетных обстрелов. Такое мнение 24 каналу высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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Оккупанты взяли паузу, чтобы собрать ракет
По его словам, не считая дронов и ЗРК С-300, которыми российские захватчики обстреливают Николаев и Запорожье, 10 октября они выпустили 83 крылатых ракеты. А во время новой циничной атаки 31 октября – около 50 ракет.
Далее оккупанты взяли паузу, чтобы собрать следующий залп ракет для ударов по мирным украинским городам. Так что ракеты у них еще есть, но согласно тенденциям – их количество не растет.
Конечно, россияне хотели бы нарастить (количество ракет – 24 канала). Они мечтают устроить здесь Алеппо,
– отметил эксперт.
Однако российские захватчики не способны воплотить это в реальность. К тому же, Вооруженные Силы просто не дадут им этого сделать. Более того, хоть и не в полной мере, но защита украинского неба усилена системами противовоздушной обороны, которые уже есть в нашем государстве и которые мы еще будем получать от партнеров.
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Полностью восстановить ракетный потенциал невозможно
Мусиенко подчеркнул, чтобы восстановить потенциал даже, например, около 300 самолетов, которые Россия потеряла в Украине, нужны годы. Кроме того, это при условии, что есть стабильное финансирование, люди, технологии и запчасти. У страны-агрессора же нешуточные проблемы с этим.
Соответственно восстановить тот потенциал им уже невозможно,
– объяснил эксперт.
"Следовательно, установить доминирование в украинском небе в будущем они не смогут и им никто не даст (сделать это – 24 канал). Единственное, что на этом пути хотелось бы еще большей и скорейшей помощи от наших партнеров. Тогда какое-то российское господство останется исключительно иллюзиями", – подытожил Мусиенко.
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В России иссякает запас ракет
- Несколько российских кораблей находятся в Черном море на боевом дежурстве, но среди них нет ни одного носителя ракет типа "Калибр". К тому же стало меньше случаев использования именно этих ракет для обстрелов Украины. В последнее время оккупанты били по территории Украины преимущественно ракетами Х-101 и Х-555.
- Представитель украинской разведки Вадим Скибицкий заявил, что Россия использовала около 80% своих современных ракет. По его словам, в настоящее время у страны-агрессора осталось только 120 ракет типа "Искандер".
- Россия ищет какие-либо способы пополнить свои ракетные запасы и помогает ей Иран. Так, предоставление Тегераном баллистических ракет Москве может изменить ситуацию и враг может удвоить свои атаки.