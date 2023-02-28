Россияне сидят почти "на нуле", – Буданов об уменьшении массированных обстрелов

В России исчерпывается запас ракет, поэтому увеличился временной промежуток между массированными ракетными ударами по Украине.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он отметил, что у окупантов есть принципиальная закономерность и она неутешительна для них.

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Это уже достаточно обыденные дела для Украины. Ракетных обстрелов мы пережили более 20. В принципе это как статистика. Единственная закономерность – каждый раз время между ракетными ударами увеличивается, а количество ракет в ударах уменьшается. Вот единственная закономерность,

– сказал он.

Отвечая на вопрос, какова причина такой тенденции, глава ГУП четко заметил, что дело в уменьшении запасов ракет.

"Другой не существует. Они уже, в принципе, сидят почти на нулях", – добавил Буданов.

Когда возможна новая массированная атака

Недавно Наталья Гуменюк предупредила, что враги готовятся к новому ракетному удару по Украине. Атака может случиться в любой момент, ведь ракетоносители в Черном море готовы к применению.

По данным ОК "Юг", сегодня враг увеличил корабельную группировку в Черном море с 4 до 13 единиц. Среди них – два подводных ракетоносителя, которые оснащены 8 ракетами типа "Калибр".

Россия изменяет тактику обстрелов территории Украины. Да, новыми целями агрессора могут стать транспортная инфраструктура или гидротехнические сооружения.

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