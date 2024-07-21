Это значит, что дела очень плохи: какую информацию пытается засекретить Путин

Владимир Путин засекретил последние данные по торговле доллара и евро. Центральный банк России объяснил это якобы ограничением санкционного воздействия, впрочем это не единственная информация, которую пытается скрыть диктатор.

Нормальная система валютной торговли России распадается. Такое мнение 24 Каналу высказал доктор экономических наук Игорь Липсиц, добавив, что на протяжении 30 лет все работало хорошо.

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Что пытается скрыть Путин

Ранее система позволяла очень хорошо конвертировать валюту в рубли, но сейчас все это посыпалось. Возникли огромные проблемы с получением денег за экспорт, с переводом денег за импорт.

Российским властям очень не хочется, чтобы эта ситуация была заметной. Они не так хотят защититься от санкций, как сделать все, чтобы никто не понимал, что страна разрушается, а режим убивает экономику,

– подчеркнул Игорь Липсиц.

Поэтому, чтобы никто не задавал лишних вопросов – статистику закрыли. Это не единственный пример. Также засекретили статистику по внутренним расчетам, потом все, что касается валютной системы и валютных операций.

"Взяли и закрыли даже демографическую статистику, чтобы нельзя было понять сколько людей умирают на войне. Это означает, что в России плохие дела и все больше плохих историй", – сказал доктор экономических наук.

Когда режиму становится неприятно, потому что что-то разрушается, он пытается засекретить эту информацию. Но такой экономикой еще труднее управлять, потому что нет понимания, что вообще происходит.

Сейчас можно точно сказать, что система валютных операций разрушается, поступления средств становится проблематичным. А, чтобы об этом никто не узнал – информацию засекречивают.