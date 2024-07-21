Нормальна система валютної торгівлі Росії розпадається. Таку думку 24 Каналу висловив доктор економічних наук Ігор Ліпсіц, додавши, що упродовж 30 років все працювало добре.

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Що намагається приховати Путін

Раніше система дозволяла дуже добре конвертувати валюту в рублі, але зараз все це посипалось. Виникли шалені проблеми з отриманням грошей за експорт, з переводом грошей за імпорт.

Російській владі дуже не хочеться, щоб ця ситуація була помітною. Вони не так хочуть захиститися від санкцій, як зробити все, щоб ніхто не розумів, що країна руйнується, а режим вбиває економіку,

– підкреслив Ігор Ліпсіц.

Тож, щоб ніхто не ставив зайвих питань – статистику закрили. Це не єдиний приклад. Також засекретили статистику щодо внутрішніх розрахунків, потім все, що стосується валютної системи та валютних операцій.

"Взяли та закрили навіть демографічну статистику, щоб не можна було зрозуміти скільки людей вмирають на війні. Це означає, що у Росії погані справи та дедалі більше поганих історій", – сказав доктор економічних наук.

Коли режиму стає неприємно, бо щось руйнується, він намагається засекретити цю інформацію. Але такою економікою ще важче керувати, бо немає розуміння, що взагалі відбувається.

Зараз можна точно сказати, що система валютних операцій руйнується, надходження коштів стає проблематичним. А, щоб про це ніхто не довідався – інформацію засекречують.