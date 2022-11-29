Мгновенная карма: жители Новосибирска остались без теплой воды и отопления в 30-градусный мороз

Россияне разрушают гражданскую инфраструктуру Украины, чтобы оставить людей без света и воды. Однако вынуждены сами мерзнуть.

Только по "официальным данным" росСМИ без тепла в Новосибирске осталось 14 тысяч человек, информирует 24 канал. Учитывая, как в стране-оккупанте искажают информацию, можно предположить, что на самом деле замерзают гораздо больше россиян.

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Причиной теплого коллапса стала авария на теплосетях. Без света осталось почти сто квартир. Это в то время, когда температура воздуха в городе уходит в жесткие минусы. Сообщают о -26...-30 градусах.

Что ж, Россия надеялась заморозить Украину, однако замерзает сама.

В Челябинске раздался взрыв

Тем временем в российском Челябинске раздался мощный взрыв. Сообщают, что, по предварительным данным, это произошло в районе Новосинеглазового. Там расположен карьер по добыче щебня.

Местные жители жалуются, что в их домах дребезжали стекла в окнах и качались люстры. Известно, что взрыв прогремел около 17:00 (по местному времени). На опубликованных фото видно, как в небо вздымается густой чёрный дым.

На место инцидента прибыли сотрудники МЧС России.

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