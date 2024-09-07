В России запланированы серьезные замены в силовом блоке, - Буданов

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Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью "Радио Хартия" сказал, что результат этих изменений мы скоро увидим.

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Россия планирует изменения в силовом блоке

По данным ГУР, кадровые изменения в силовом блоке России состоятся в ближайшие месяцы.

Могу вам сказать, что ближайшие два месяца там (В России – 24 Канал) спланированы замены серьезные в силовом блоке. Как они состоятся – увидим скоро, не так долго осталось ждать,

– сказал Буданов.

К слову, во время этого же интервью Буданов рассказал, что в России "не все так гладко, как они хотят показать". В частности в стране-агрессоре образовались новые праворадикальные движения и их довольно много. К примеру, даже есть сепаратистское движение по Смоленской области – "Смоляндия".

Там такие движения есть, которые меня очень удивляли и в каких регионах они существуют,

– сказал глава ГУР.

Заметим, что в украинской разведке заранее знали, что главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин готовит мятеж, который произошел в конце июня 2023 года. По словам Буданова, о планах вагнеровцев ГУР было известно за полгода.