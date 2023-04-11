В России запретят выезжать за границу призывникам, получившим повестки

В России мужчинам призывного возраста, получившим повестку, запретят уезжать за границу. Также Кремль создаст всеобщую электронную базу данных призывников.

Глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов заявил росСМИ, что повестки также будут отправлять заказными почтовыми письмами и могут дублировать их в электронном виде. То есть электронные и бумажные повестки будут иметь одинаковую юридическую силу, пишет 24 Канал.

Смотрите также Продолжение следует: как Россия погружается в 90-е и захлебывается от убийств и ограблений

Что известно о "закручивании гаек" в России

Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается врученной, запрещается выезд из России,

– говорится в проекте закона страны-агрессора.

В Кремле также придумали, что запрет выезжать за границу действует до тех пор, пока гражданин России явится в военный комиссариат.

Кроме того, будет создана общая электронная база данных призывников, данные в которую обязательно должны вносить Федеральная налоговая служба, органы следствия, суды, пенсионный фонд, медицинские организации, ЦИК, вузы и другие организации.

Рупор российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что якобы такая цифровизация нужна, чтобы система стала "понятной, быстрой, информативной и легкой для всех граждан".

Причем он заявил, что у Кремля "нет ощущения", что обсуждение нового законопроекта может повлечь за собой панику и новую волну эмиграции. Действительно, Путин давно убедился, что россияне публично не будут противостоять его преступным идеям.

Следует добавить, что российская Госдума должна рассмотреть проект закона во втором чтении уже 11 апреля.

Какие еще ограничения введут относительно уклоняющихся

Российские пропагандисты пишут, что якобы повестка будет считаться врученной через 7 дней с момента появления ее в реестре. Так называемый "реестр" должен быть публичным. То есть, если призывник получил повестку, однако не пришел в военкомат, то:

ему запретят регистрироваться в налоговом режиме "Налог на профессиональный доход";

прекратят регистрацию недвижимости и постановки ее на кадастровый учет;

запретят ездить за рулем и регистрировать транспортные средства;

не будут предоставлять кредит и договор займа.

То есть, всем россиянам, которые не хотят умирать в Украине, ограничат права в России так, чтобы у них не было большого выбора.

Что известно о нововведениях и панике россиян