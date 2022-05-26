В российской Якутии третий день горит мусорный полигон: пожар охватил 11 тысяч квадратов
В России не стихают масштабные пожары и взять под контроль удается не все. Огромный мусорный полигон в Якутске не могут погасить уже третий день.
Работы по ликвидации пожара в столице Якутии до сих пор продолжаются, сообщили российские СМИ. По состоянию на 26 мая общая площадь возгорания составляет 11 тысяч квадратных метров.
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Пожар распространился, потому что россияне не успевали с тушением
За ночь россияне провели работы по тушению на площади в 3 тысячи квадратных метров. От общего – это совсем мало.
Местные СМИ отметили, что с момента обнаружения пожара, 24 мая, на полигоне круглосуточно работают более 10 единиц необходимой техники.
Пожар на мусорном полигоне до сих пор не могут погасить / Фото Якутской мэрии
Еще в начале недели в Якутске сообщалось, что на территории городского полигона горела площадь в 500 квадратных метров. Возгорание мусора – на территории во много раз меньше 11 тысяч квадратных километров – пытались ликвидировать.
Оказалось, что даже с этим им не удалось справиться, и огонь масштабно распространился. Кроме того, пожар в любой момент может перекинуться и на лесную зону.
Россиянам не удается погасить пожар на мусорном полигоне: смотрите видео росСМИ
Пожары в России: последние новости
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