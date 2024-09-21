Экономика на уровне Зимбабве: оппозиционер объяснил, каково финансовое состояние России

Базовая ставка Центрального банка России снова выросла, хотя российские чиновники обещали, что она останется неизменной. Теперь страна-агрессор почти сравнялась с Замбией и Пакистаном, а может выйти на уровень Ливана и Зимбабве.

Российский оппозиционер, политический деятель Владимир Милов рассказал 24 Каналу, что эти факты подтверждают, каким на самом деле является состояние экономики. По его словам, Россия вошла в рейтинг худших экономик мира.

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С чем связаны проблемы в российской экономике

Уровень ставки Центробанка является важным показателем, который определяет насколько хорошо или плохо обстоят дела в экономике. Все вышеназванные страны имеют серьезные проблемы. У них высокая инфляция, которая возникает по ряду причин.

В России главная проблема в том, что в экономику вкладывают очень много денег, благодаря увеличению военных расходов. Но производство не успевает за спросом и большой денежной массой. Так влияют санкции. В стране высокая ставка, невозможность кредитов, инфляция.

Именно поэтому мы близки к Зимбабве. Еще немного осталось. Ставка 19, а в Зимбабве 20. Думаю, что в октябре на заседании Центрального банка она снова вырастет,

– отметил Владимир Милов.

Ключевую роль в этом играют западные санкции, изоляция от внешнего мира. В свою очередь инфляция влияет на развитие экономики, в том числе и военной промышленности.

Ждет ли Россию дефолт

Владимир Путин сам загнал страну в большой клубок проблем. Выхода из этого пока не видно. Если раньше говорили, что ставку собираются снижать, то сейчас об этом никто даже не вспоминает.

Интересно, что ставка выходила на уровень 20, но это было в самом начале полномасштабной войны. Теперь после разговоров, что все якобы наладилось, Россия снова к этому возвращается,

– подчеркнул российский оппозиционер.

О дефолте сейчас трудно говорить. Но мы уже видим, что инвесторы очень неохотно дают России кредиты. Рынок оценивает возможность российского правительства обслуживать свой долг как не очень хорошую. Дефолта как такового нет, но инфляция высокая, ставка также, а индекс облигаций на историческом минимуме.