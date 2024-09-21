Російський опозиціонер, політичний діяч Володимир Мілов розповів 24 Каналу, що ці факти підтверджують, яким насправді є стан економіки. За його словами, Росія увійшла до рейтингу найгірших економік світу.

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З чим пов'язані проблеми у російській економіці

Рівень ставки Центробанку є важливим показником, який визначає наскільки добре чи погано йдуть справи в економіці. Всі вищеназвані країни мають серйозні проблеми. У них висока інфляція, яка виникає через низку причин.

У Росії головна проблема в тому, що в економіку вкладають дуже багато грошей, завдяки збільшенню воєнних витрат. Але виробництво не встигає за попитом і великою грошовою масою. Так впливають санкції. У країні висока ставка, неможливість кредитів, інфляція.

Саме тому ми близькі до Зімбабве. Ще небагато залишилося. Ставка 19, а в Зімбабве 20. Думаю, що в жовтні на засіданні Центрального банку вона знову зросте,

– зауважив Володимир Мілов.

Ключову роль у цьому відіграють західні санкції, ізоляція від зовнішнього світу. Своєю чергою інфляція впливає на розвиток економіки, зокрема й воєнної промисловості.

Чи чекає Росію дефолт

Владімір Путін сам загнав країну в великий клубок проблем. Виходу з цього поки не видно. Якщо раніше говорили, що ставку збираються знижувати, то зараз про це ніхто навіть не згадує.

Цікаво, що ставка виходила на рівень 20, але це було на самому початку повномасштабної війни. Тепер після розмов, що все нібито налагодилося, Росія знову до цього повертається,

– підкреслив російський опозиціонер.

Про дефолт зараз важко говорити. Але ми вже бачимо, що інвестори дуже неохоче дають Росії кредити. Ринок оцінює можливість російського уряду обслуговувати свій борг як не дуже добру. Дефолту як такого немає, але інфляція висока, ставка також, а індекс облігацій на історичному мінімумі.