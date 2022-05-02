В российской Перми вспыхнул пороховой завод: есть погибшие и пострадавшая
В России произошел масштабный пожар на Пермском пороховом заводе. В результате возгорания две работницы предприятия погибли, еще одна – пострадала.
Пламя вспыхнуло около 20:00 в воскресенье, 1 мая. Об этом пишут российские пропагандисты.
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Погибли две женщины, третья – в больнице
Масштабный пожар произошел на участке производства "Пластмассы №12" – произошло возгорание продукции.
Следовательно, в результате инцидента погибла на месте происшествия работница завода, еще двоих – госпитализировали. В дальнейшем одна из пострадавших скончалась в больнице. У другой – ожоги 99% тела, ее пока пытаются спасти.
В Перми правоохранители уже принялись устанавливать обстоятельства и причины пожара на предприятии. Предполагаем, огонь возник из-за того, что кто-то не соблюдал технику безопасности или неудачно покурил.
Пермский пороховой завод: что известно
- Пермский пороховой завод – одно из огромнейших компаний оборонного комплекса России.
- Там производились заряды к реактивным системам залпового огня "Град", "Смерч" и системам ПВО.
- Стоит отметить, что российский город Пермь расположен в 1 900 километрах от Украины.
К слову, кремлевские пропагандисты упоминают, что в прошлом году на том же Пермском пороховом заводе произошел взрыв после возгорания склада со спецпродукцией, пострадали три человека.
Загадочные пожару в России: коротко
В России 25 апреля был настоящий день загадочных пожаров: горело много объектов и построек, а именно:
- нефтебаза, склад нефти на военной базе, мясокомбинат и предприятие "Агропромкомплект" в Брянске;
- дом в Санкт-Петербурге;
- авиабаза в Уссурийске;
- участки полиции в Москве, Иркутске и Новосибирске;
- склад боеприпасов в Белгороде;
- в Воронеже и Курске сработало ПВО;
- торговый центр возле Тюмени.
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