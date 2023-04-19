Вероятно, "эффект линзы": в России произошел масштабный пожар на предприятии

Около 13:30 в российском городе Дзержинск Нижегородской области загорелся склад завода по изготовлению пластмасс. Пожару уже предоставили 4 ранг сложности.

Об этом сообщают российские СМИ. Известно, что площадь возгорания составляет 4 тысячи квадратных метров, передает 24 Канал.

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Над городом – столб черного дыма

На складе, вспыхнувшем в Дзержинске, хранится легковоспламеняющаяся жидкость, пластмассы и смолы. Кстати, они сложно поддаются тушению, а при горении выделяют ядовитые вещества.

В Дзержинске горит завод по производству пластмасс: смотрите видео

В Министерстве чрезвычайных ситуаций страны-агрессора заявили, что есть угроза распространения огня на соседние жилые дома.

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Огонь охватил склад на автозаводском шоссе в Дзержинске. Там находится научно-производственная компания "Астат", которая производит смолы, клей и растворители,

– пишут спасатели.

По состоянию на 16:00 сообщений о погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлекли 60 спасателей и 20 машин спецтехники.

В России горит склад с горючими материалами / Фото росСМИ, скриншоты

На фотографиях с высоты птичьего полета видно, что пожар охватил всю территорию предприятия. Кроме того, на автодорогах образовались огромные пробки.

Добавим, что неизвестно, что стало причиной пожара. Однако украинский активист Сергей Стерненко пошутил, что такое большое возгорание в России могло произойти из-за эффекта линзы.

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